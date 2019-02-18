Стало известно, когда в Москву вернется оттепель

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется оттепель. В минувшее воскресенье, 17 февраля, в столице России похолодало из-за накрывшего ее антициклона, кроме того, поднялся сильнейший ветер.

Представитель центра погоды "Фобос" отметил, что прохладно в Москве будет и во вторник, 19 февраля, однако уже в ночь на среду температура начнет повышаться.

Дело в том, что с запада к городу подойдет теплый атмосферный фронт, который будет царить в столице до конца рабочей недели, сообщает Агентство "Москва". Предполагается, что все эти дни в городе будет идти мокрый снег, вследствие чего до конца недели может выпасть до 10 миллиметров осадков.