В Магнитогорске будущие матери получают поддержку 

В Магнитогорске центр «Материнство» благотворительного фонда «Металлург» оказывает поддержку будущим матерям и семьям, где в скором времени должен появиться малыш.

Недавно центр переехал в новое помещение, которое безвозмездно предоставлено ему городской администрацией. С октября в центре реализуется грантовый проект «Здоровье женщины как фактор укрепления института семьи и семейных ценностей».

Как сообщает агентство Полит74, на его реализацию фонд «Металлург» получил от Фонда Президентских грантов 912 070 рублей. Занятия с беременными женщинами, посещающими центр «Материнство», проходят в виде лекций, бесед, тренингов. Участницы проекта активно готовятся к родам под руководством перинатального психолога. В мероприятиях принимают участие и будущие отцы.

Забота о женщине проводится не только во время посещения центра на период беременности. После оформления декретного отпуска поддержка семьи продолжается посредством рассылки писем. Заочное сопровождение - это особенность проекта. Цель организаторов - не оставить без внимания женщину от момента рождения ребёнка до достижения им возраста полугода.