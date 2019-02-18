Мезенские пенсионеры скинулись на ремонт местной больницы

Город Мезень находится на самом краю Русского Севера. За ним развернулась тундра. На ближайшие 150 км вокруг нет ни одной больницы, поэтому местные жители и персонал лечебного учреждения решили спасать свою собственную.



Место это не совсем забыто богом, хоть нет здесь нефти и газа, зато, говорят, добывают алмазы, но на больнице это не сказывается. К тому же в этих местах отметились в своё время известные люди - отбывали ссылку любовница Ленина Инесса Арманд, советский военачальник Клим Ворошилов.



По мере сокращения финансирования и штатов, больничный персонал закрывал многочисленные отделения в деревянных постройках и перебирался в двухэтажное кирпичное здание, которое хоть и крепкое, но требовало ремонта.



В феврале 2018 года на собрании Совета ветеранов города решили помочь своими силами отремонтировать больницу. В основном - это пенсионеры, которые скинулись, закупили стройматериалы. Дождались удобного момента, когда в больнице не будет пациентов - а это оказался ноябрь 2018 года, и начали ремонт. Три праздничных дня врачи, санитарки, медсёстры, красили, шпаклевали, меняли краны.



Пенсионеры города не только подбросили денег, но и взяли на себя "обработку" письмами официальных инстанций - ведь одной косметикой больницу не спасти. Ей нужен главный врач, реаниматолог. Присоединились к мезенцам и жители ближайших деревень, которые тоже проходят здесь лечение. Так и пошли с шапкой, кто 500 руб. бросил, кто сколько может.



Пристыженные власти при виде такой активности тоже подключились к ремонту. Восстановили крышу больницы. Плюс, областное начальство списало все долги мезенской больнице. Словом, дело сдвинулось с мёртвой точки.



Вот так вот, простые пенсионеры спасают российскую медицину и себя самих. А вы говорите - держитесь!



