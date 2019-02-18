СРОслизь и Спербанк - дуэт и пируэт

Работая над материалом по Юго-Западному территориальному Спербанку, редакция открыла для себя еще несколько интересных фактов, которые вызвали недоумение, и мы провели новое журналистское расследование. Но теперь уже о «тесной дружбе» Спербанка и СРО арбитражных управляющих ЦФО (ПАУ ЦФО), где президент партнерства А. Волжанин и генеральный директор И. Фокина.

СРО - некоммерческое партнерство, задачей которого является регулирование деятельности членов объединения и действует на основании ФЗ № 315, принятом в 2007 году.

Некоммерческое партнерство – организация, которая не занимается коммерческой деятельностью и существует на членские взносы. Теперь о главном – указанное СРО арбитражных управляющих в своих членах имеет более 350 человек. Каждый арбитражный управляющий, в соответствии с Уставом партнерства и положении о членстве, вносит ежемесячный платеж в сумме четыре тысячи рублей, то есть каждый месяц СРО получает порядка одного миллиона четырехсот тысяч рублей. Солидные, по нынешним кризисным временам, деньги. Но вот незадача – с самого начала работы СРО, при практически неизменном численном количестве участников СРО и неизменной сумме взносов этих денег руководителям, видимо, не хватало. И руководители СРО потянули свои цепкие щупальца к должникам и кредиторам. При этом, пользуясь своим положением перед «стадом» арбитражных управляющих, которые еле-еле сводят концы с концами, Волжанин и Фокина, как мы предполагаем, приняли решение сорганизовать интересную систему дополнительного прикорма для себя, заставляя арбитражных управляющих входить в процедуры, исполнять все законно и честно за копейки, но под своим неусыпным контролем. Из серии «куда же денутся». И в дополнении ко всему, тыкая их в список аккредитованных фирм при СРО, обязывают проводить финанализы, оценки, инвентаризации через свои «теплые конторы», в которых Фокина, как оказывается, является учредителем (согласно имеющимся в распоряжении редакции выпискам из ЕГРЮЛ). Без этого условия работы арбитражным управляющим практически не давалось.

Но все эти пируэты СРО выполняет в одиночестве. А вот дуэт уже получился тогда, когда, как мы предполагаем, Ростовский Спербанк и СРО решили «станцевать» вместе очень непростое танго на финансовых трудностях предприятий Юга России. И одним из таких предприятий стал Новочеркасский рыбокомбинат. Предприятие с более чем сорокалетней историей. Крупнейший в России полноносистемный прудовый комплекс с площадью водяного зеркала 4,3 тыс. га., обладавший самым крупным в России маточным стадом осетров – около 700 000 тыс. особей. Практически национальное достояние нашей страны. Но, как и любое предприятие в нашей стране, Новочеркасский рыбокомбинат пользовался кредитной линией и в силу ряда обстоятельств звезды сошлись на Ростовском Спёрбанке. К счастью Спёрбанка, «случайным образом» задолженность предприятия составила более двух миллиардов рублей. И тут по давно отработанному ростовским Спёром алгоритму задолженность перед банком решили списать, дабы нормализовать кредитный портфель банка, отчитаться о проделанной работе перед центральным аппаратом, а также получить в собственность, приобретя по бросовым ценам все имеющиеся активы рыбокомбината, которые включали в себя 46 объектов недвижимости и 1206 единиц движимого имущества. Предприятие было обанкрочено. ООО «РНК», чудным образом учредителем которого является никто иной, как господин Волжанин, на секундочку - президент указанного СРО арбитражных управляющих - приобрело хозяйство крупнейшего в стране рыбокомбината. Все имущество рыбокомбината продано всего-то за 161 млн. руб. Задолженность предприятия в сумме два миллиарда сто миллионов перед Сбербанком была списана. Вот это списание – царский подарок. Кому? И как Спёрбанк отчитался за свою «благотворительность» перед центральным аппаратом Сбербанка? Прекрасный пируэт СРОслизи и Спербанка.

Возникает вопрос, кто в настоящее время ест рыбокомбинатскую осетрину и черную икру ведрами? Додумайте сами… Но, имейте в виду - в ЕГРЮЛ указан учредителем А. Волжанин. Он же президент СРО! Спербанковцы?

А где же была госпожа директор СРО И. Фокина, когда проходили торги по заниженным ценам Новочеркасского рыбокомбината? Конечно же рядом, со своей большой ложкой в лице учредителя организации, проводящей торги. И так получается - как слизистый шампунь «два в одном», так и СРО арбитражных управляющих со Спербанком, согласно нашему предположению, моют вместе денежки. Сколько таких «свойских» процедур проведено этим дуэтом?

Еще один пример дополнения друг друга руководителями СРО - проведение банкротства ОАО «Волготанкер», арбитражным управляющим на котором является Волжанин. Какие кусочки! Вкусно! И опять организатором торгов выступает компания, подконтрольная Фокиной. Этот и иные интересные факты видны из Постановления Арбитражного суда Московского округа от 07 ноября 2018 года по делу «Волготанкера». В том числе, интересным образом, проданное имущество перекочевало потом за хорошую арендную ставку в аренду дочерней компании «Волготанкера ЗАО «СК «БашВолготанкер». Из-за этого славного дуэта «Волготанкер» недополучил денежные средства в копилку для конкурсных кредиторов в размере 400 000 000,00 рублей. Заметим - основным кредитором «Волготанкера» является ФНС РФ с ошеломляющей суммой долга.

Танцы СРО продолжаются и уже не просто дуэтами, а хороводами. Об этих хороводах мы Вам поведаем в следующих наших публикациях. Интересно, догадываются ли арбитражные управляющие, которые работают строго в рамках законодательства РФ, что их руководство хороводится?

Танцуйте, господа из СРО. Только не споткнитесь…