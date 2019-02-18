Британец взял кольцо на прокат, чтобы сделать предложение девушке

Житель Великобритании Джон Эллиотт решил узаконить свои отношения с возлюбленной и сделать ей предложение. К выбору кольца мужчина подошёл очень нестандартно.

Спустя четыре года отношений в День всех влюблённых девушка Эллиотта Эшли дождалась от него кольца. Или нет? Украшение, которое должно бы обозначать помолвку счастливой пары, мужчина взял на прокат, а потому в конце вечера попросил свою невесту вернуть кольцо, передаёт Lenta.Ru.

«Я хотел, чтобы Эшли позже самостоятельно выбрала кольцо на свой вкус, однако не мог попросить ее выйти за него замуж с пустыми руками», - рассказывает Джон. Для этого он нашёл в интернете женщину, готовую одолжить ему на один вечер своё фамильное кольцо.

По словам Эллиотта, Эшли украшение очень понравилось, а потому она даже расстроилась, когда поняла, что его придётся вернуть. «Однако теперь она знает, какое кольцо хотела бы носить», - резюмировал он.