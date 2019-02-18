В этом году Русская медная компания начнет строительство пульпопровода, который предназначен для проведения работ по рекультивации Коркинского разреза. С его помощью с обогатительной фабрики Томинского ГОКа будет поступать закладочный материал.

Как сообщает агентство Полит74, на сегодняшний день компания «Промрекультивация», которая создана для рекультивации разреза, успешно занимается борьбой с эндогенными пожарами. Рекультивация Коркинского карьера существенно улучшит экологическую ситуацию во всей Челябинской области.

Об этом и других проектах по ликвидации накопленного экологического вреда рассказала представитель Русской медной компании Наталия Гончар на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает пресс-служба РМК.

Одним из таких проектов является масштабная модернизация завода «Карабашмедь». На заводе появились три новых конвертера Kumera с газоплотными и аспирационными напыльниками емкостью 150 тонн каждый, новая механизированная линия розлива черновой меди и обновленная система газоочистки. Вложения Русской медной компании в модернизацию завода превысили 20 миллиардов рублей. Повышение экологической безопасности и производительности завода позволило сократить вредные выбросы в атмосферу в двадцать раз по сравнению с данными 2000 года.

Еще одно из направлений работы – ликвидация бесхозного хвостохранилища обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината. В прошлом году была проделана большая работа в рамках технического этапа рекультивации – хвостохранилище изолируется от окружающей среды, в том числе при помощи инертного материала и слоя плодородной почвы. На следующем этапе планируется посеять на месте бывшего хвостохранилища многолетние травы, чтобы в дальнейшем организовать благоустроенный сквер.

Как отмечает вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар, при модернизации предприятий компания внедряет лучшие доступные технологии с опережением. «Благодаря этому мы можем перенести фокус внимания с экологической безопасности собственных предприятий на решение накопившихся проблем — внести свою лепту в экологическую реабилитацию территорий присутствия РМК и обеспечить устойчивое развитие и благоприятную окружающую среду для будущих поколений», - говорит она.