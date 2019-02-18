Исполнительный директор НМЗ «Искра» получил награду

Исполнительный директор АО «Новосибирский механический завод «Искра» награжден знаком Российского профсоюза работников промышленности.

Исполнительный директор АО «Новосибирский механический завод «Искра» Сергей Кондратьев «за активное содействие деятельности профсоюза и большой вклад в развитие отношений социального партнерства» отмечен нагрудным знаком российского профсоюза работников промышленности «За сотрудничество».

Нагрудный знак «За сотрудничество» учреждается для награждения граждан, внесших большой вклад совместно с профсоюзом в развитие социального партнерства, реализацию трудовых, социальных и культурных интересов трудящихся, укрепление международного сотрудничества профсоюза, а также за конкретные заслуги в области промышленности и науки.