Депрессия и ветер: чего ожидать москвичам от наступившей недели

Синоптики пообещали жителям Москвы и области погодные изменения. В частности, стоит ожидать похолодания и усиления ветра. В связи с этим специалисты предупреждают о возможных проблемах со здоровьем.

В понедельник, 18 февраля, метеорологи обещают облачность, а также сильный ветер. Температура опустится до -6 градусов. В связи с погодными изменениями синоптики напоминают, что метеоколебания могут негативно сказаться на общем состоянии здоровья граждан, передаёт Мир24.

Особенно специалисты советуют обратить внимание на усиливающийся ветер. По их мнению, он может быть причиной проблем у людей с психо-эмоциональными нарушениями, в том числе стать причиной депрессии.

Но и здоровые люди почувствуют на себе погодные изменения. Порывистый ветер зачастую становится причиной плохого сна, что отрицательно влияет на работоспособность. Во избежание проблем со здоровьем эксперты советуют употреблять в пищу больше витаминов, а также совершать прогулки на свежем воздухе.