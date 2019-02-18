В Мытищах полицейские поймали карманника

Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл из кармана пальто деньги и банковскую карту у посетителя торгового центра в подмосковных Мытищах, как сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Задержанным оказался 18-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступнику грозит 10 лет заключения в тюрьме. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также на юго-востоке Москве зафиксирована массовая драка работников автомоечного комплекса. Два человека погибли, как отмечает НСН с ссылкой на ТАСС.