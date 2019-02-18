В России планируют сократить сроки отключения горячей воды в домах. Согласно последней информации, Министерство строительства и ЖКХ сейчас ведет работу по внедрению "умных" технологий.

Замглавы Минстроя Андрей Чибис отметил, что специалисты разрабатывают особые технологии, которые позволят оптимизировать процессы управления сетями, алгоритмы переключения и отключения, что в итоге позволит существенно сократить сроки отключения горячей воды, передает РИА "Новости".

Отмечается, что в прошлом году в трех российских городах успешно прошел эксперимент, позволивший сократить сроки отключения горячего водоснабжения до трех суток.