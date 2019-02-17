Участница шоу "Голос" — певица Юлия Райнер — насмерть сбила человека в Москве и скрылась с места аварии.

У водителя такси на Ленинградском шоссе случилась поломка машины. Он остановился, вышел на проезжую часть, чтобы осмотреть авто и высяснить, что случилось. В этот момент на дороге показался BMW X6. Машина сбила водителя такси, и не останавливаясь скрылась с места происшествия. За рулем BMW оказалась 35-летняя певица Юлия Райнер.

Менее часа понадобилось сотрудникам ГИБДД, чтобы задержать водителя BMW на севере Москвы", — рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Москве. На ее машине имелись характерные повреждения. Сама она не отрицала, что сбила человека.

Водитель такси от полученных травм умер на месте.