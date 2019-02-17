Пенсионерка сломала руку девочке-подростку, пока выходила из автобуса

Пенсионерка из Казани, спешащая покинуть автобус на нужной остановке, обругала, а затем ещё и толкнула тринадцатилетнюю девочку, да так, что школьница сломала руку.

Сообщается, что во время падения рука девочки оказалась зажата между закрывающейся дверью и поручнем. От боли подросток чуть не потеряла сознание, но никто из пассажиров автобуса не помог школьнице, а кондуктор ещё и отругала ребёнка.

Помогли девочке в ближайшей аптеке, передаёт Lenta.Ru. Местные фармацевты вызвали ей скорую помощь. Врачи выявили у 13-летней школьницы серьёзный перелом руки. Теперь местные сотрудники правоохранительных органах в ходе доследственной проверки выясняют все подробности произошедшего.