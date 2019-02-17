Челябинский собаковод додумался выгуливать пса через окно

Зима в Челябинске, видимо, настолько сурова, что один из жителей этого города, обитатель квартиры на первом этаже, додумался выгуливать свою собаку, не выходя на улицу – через окно.

«Обычная прогулка собаки на поводке (его еле видно, но он есть) с первого этажа: пес гуляет, хозяин в квартире», - прокомментировала одна из подписчиц группы в соцсети снимок, сделанный на улице Академика Королева в Челябинске.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на такой креативный ход челябинского собаковода. «Да он ленивый гений», - восхитились одни. «А мне этаж не позволяет так выгуливать собаку», - посетовали другие.

Многие негативно отнеслись к такому способу выгула собак: «А по весне, когда у него под окном будет лежать куча фекалий – виноваты будут все, вплоть до президента», - отметили граждане. «Это издевательство над собакой! Можно повредить шейные позвонки, если собака в ошейнике, а не на шлейке», - вступились за пса любители животных.