Японка заселила целую деревню куклами, чтобы не чувствовать себя одиноко

Жительница японской деревеньки Нагоро, расположившейся на острове Сикоку, на весь мир прославила свою малую родину. Художница Аяно Цукими заселила пустующие дома куклами ростом с человека.

Крошечная деревенька практически заброшена, здесь всего 27 местных жителей. Но несмотря на это, повсюду – в школах, возле домов, на автобусной остановке – можно увидеть причудливые фигуры. Присмотревшись, становится понятно, что все они – тряпичные куклы.

Сначала Аяно Цукими делала чучел чтобы отпугивать птиц. Однако после смерти соседки женщина начала делать тряпичных кукол чтобы немного скрасить своё одиночество. После того, как весть о необычном хобби японки разлетелась по миру, со всей Японии люди стали присылать художнице материалы для её необычных работ, сообщает РИА Новости. В деревню даже начали ездить туристы, некоторых из которых Цукими увековечивает в своих куклах.