Пользователи Instagram обнаружили самую красивую учительницу в мире

Фотография, сделанная на лекции по авторскому праву, за одну ночь превратила Чэн Цзя-вэнь в знаменитость. Интернет-пользователи восхитились прекрасным педагогом и даже нарекли девушку «Новой Брук Шилдс», передаёт КП.

28-летняя учительница выложила в Instagram фото, где она ведёт лекцию. Утром девушка обнаружила, что за ночь на её аккаунт подписалось более 50 тысяч человек. Пользователи Сети восхитились сочетанием девичей хрупкости и грубой обуви, в которой молодая преподавательница вела лекцию.

Девушке даже предложили поучаствовать в рекламе косметики, но она отказалась, сославшись на занятость. Чэн Цзя-вэнь учится в Университете китайской культуры, ведёт факультатив, а недавно еще и записалась на курсы по игре на фортепиано.