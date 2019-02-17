Медведев высказался за сближение уровня доходов между городом и деревней

Российское правительство должно приложить усилия для выравнивания уровня доходов населения в городах и деревнях в разных регионах страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Мы не создадим мономерное пространство по всей стране. Но мы должны делать все, чтобы сближать доходы городского и сельского населения и отдельных регионов», - сказал Дмитрий Медведев, выступая в телеэфире.

Доходы городских и сельских семей должны не только увеличиваться, но и сближаться, считает Дмитрий Медведев. «То, что в городе кажется доходом невысоким, в деревне выглядит как вполне достойный доход. Поэтому мы должны способствовать тому, чтобы доходы между городом и деревней сближались», - пояснил он.

Премьер-министр РФ также призвал правительство следить за тем, чтобы финансирование национальных проектов справедливо распределялось между крупными городами и провинцией, «чтобы не получилось так, что агломерации получат львиную долю, а до населения, которое живет в деревне, дойдут какие-то гроши», - приводит его слова ТАСС.