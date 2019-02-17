Как увеличить срок службы батареи смартфона – советуют специалисты

Специалисты рассказали несколько лайфхаков, которые помогут продлить срок службы батареи любого гаджета. Советы оказались на удивление простыми для выполнения.

Самое первое, что советуют эксперты – это сразу после покупки очередного гаджета полностью его разрядить. А потом полностью зарядить. Повторить это нужно три раза. Это необходимо для того, чтобы на работе устройства не сказался так называемый «эффект памяти».

Во-вторых, специалисты советуют не игнорировать режим экономии энергии, а наоборот воспользоваться им, поскольку он положительно сказывается на работе аккумулятора, передаёт Свободная пресса.

Также полезным будет не держать постоянно включенными такие функции, как Wi-Fi, Bluetooth и геолокация, а активировать их только по мере необходимости, потому что на них уходит большое количество заряда батареи. В дополнение к этому можно настроить минимальное время выключения экрана и отображение сообщений во всплывающих окнах на экране блокировки.