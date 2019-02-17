В США уверены, что лимоны для россиян являются показателем богатства

Американской журналистке Лиззи Сакс пришла в голову идея, что в России потребляют много лимонов лишь для того, чтобы казаться богаче и выставить себя в выгодном свете перед соотечественниками. Таким рассуждениям она даже посвятила статью.

Журналистка обратилась за помощью к Гарольду Эдвардсу -представителю компании, специализирующейся на выращивании цитрусовых, передаёт РИА Новости. «Мне стало любопытно, не потому ли это, что они пьют много водки? Или потому, что они — большие любители чая? Почему они едят так много лимонов?» - задала ему вопрос Сакс.

Эдвардс ответил, что лимоны в России являются «престижным продуктом», а также подчеркнул, что «богатым русским очень нравится включать лимоны в число элементов своего образа жизни». По мнению американца, в России слишком холодно для того, чтобы выращивать лимоны, а потому русским приходится привозить желтые цитрусовые из-за границы и платить за них большие деньги.