В Госдуме ответили, действительно ли россияне не смогут купить машину без гаража

Виталий Ефимов, занимающий пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, ответил на слух, что россиянам запретят покупать машины, если для них нет гаража или парковочного места.

«Я слухам не верю. Вот когда увижу... Нет, такая инициатива (в Госдуме) не обсуждается. Первый раз слышу», - передаёт РИА Новости слова парламентария. Также Ефимов отметил, что такое положение вещей характерно для стран Азии.

О степени вероятности подобной инициативы рассказал и член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов. Он считает, что такая идея далека от российских реалий.