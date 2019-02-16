Климатолог: На сколько градусов поднимется температура на планете через 80 лет

Ученые из Университета Южной Калифорнии провели исследование и рассказали, что в известковых раковинах одноклеточных организмов содержание цинка было повышено в четыре раза.

Это говорит о всплеске геологической активности примерно 17 тысячелетий назад, а также совпадает по времени со значительными выбросами углерода в атмосферу из океана.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв считает прогноз американских ученых маловероятным. Об этом сообщает НСН.

«Существует такая вещь, как газ гидраты, это залежи метана, они расположены на глубине 300-500 метров под водой. Считается, что запасы их достаточно велики, и если, что называется, рванет, то это приведет к серьезным последствиям. Другое дело, что те оценки, которые существуют на сегодняшний день, говорят, что вероятность такого события очень невелика. 8 градусов, о которых говорится в этом исследовании, это очень много. Но это их оценка, она основана, вероятно, на каких-то предположениях», - рассказал специалист.

Также, как пишет Ридус, ученые из Туринской астрофизической обсерватории опубликовали исследование, где сообщили, что им, вероятно, впервые удалось увидеть столкновение двух экзопланет.