Демограф: Лучше стимулировать рождение четвертого ребенка

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сказал, что не нужно стимулировать женщин рожать первого ребенка. Вместо этого следует побуждать женщин рожать третьего ребенка, считает он. Об этом сообщают «РИА Новости».

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседеподдержал заявление калужского губернатора, но также сказал, что лучше стимулировать рождение четвертого ребенка.

«Артамонов совершенно прав, что акцент надо сделать на многодетную семью, которая у нас начинается с третьего ребенка. На самом деле, самая большая поддержка должна ложиться на четвертого ребенка, потому что это и будет стимулировать создание многодетных семей, но принципиально он все равно прав. Остальные предложения, к сожалению, уже реализующиеся правительством, по поводу стимулирования первого ребенка, это по сути анти-демографические меры, которые не ведут к повышению рождаемости, на самом деле, и просто делаются некомпетентными, неграмотными чиновниками», — высказался демограф. Об этом пишет НСН.