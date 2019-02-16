Как с 23 февраля поздравишь, так 8 марта и проведёшь

Мужчины часто шутят, что для них поздравления с 23 февраля от женщин — это репетиция 8 Марта. Однако шутка получается со смыслом и ставит высокую планку. Поздравлениям с Днём защитника Отечества следует быть настолько яркими и незабываемыми, чтобы вдохновить мужчин на не менее запоминающиеся комплименты для своих любимых дам уже в Международный женский день. Чтобы подсказать, как можно угодить сильной половине человечества и рассчитывать на достойный ответ, наша редакция подготовила подборку вариантов для самых оригинальных поздравлений с 23 февраля.

Все любят необычную подачу поздравлений и всевозможные сюрпризы, мужчины – не исключение. Это обстоятельство необходимо учитывать их супругам и коллегам по работе в том случае, есть они хотят поздравить мужчин эффектно.

Идеи для поздравления на работе.

В этом году своих коллег-мужчин вы можете встретить в образе медсестёр. Сотрудницам компании придётся ответственно подойти к подготовке и устроить для коллег настоящий медосмотр (в шуточной форме, конечно). Мужчинам можно предложить примерить заячьи ушки, чтобы лучше слышать, эксклюзивные очки, чтобы лучше видеть, и даже выпить для укрепления иммунитета кипяченой водички (или любой другой напиток на ваше усмотрение). В подарок за пройденные испытания мужчинам можно подготовить футболки, подчеркивающие их основные позитивные черты характера или выдающиеся внешние данные.

Так же вы можете ждать своих коллег в офисе в роли сотрудников ДПС, проверить водительские права, провести медицинское освидетельствование на наличие недостаточного алкоголя в крови, предложить забрать свои автомобили со штрафстоянки, а также выписать постановления об административных нарушениях и пригласить всех в суд. Позже, конечно же, всех оправдать и накормить вкусным обедом.

Или девичьей командой вы можете отправить своих мужчин в путешествие по любому выбранному маршруту. Например, "Рио-де-Жанейро – Пхукет –Тбилиси", где их встретят знойные бразильянки, расслабит тайский массаж и в завершение порадует своим великолепием грузинская кухня. И всё это в пределах стен вашего офиса!

Празднование 23 февраля можно совместить с постановочными мероприятиями любой тематики, тут уже фантазия – ваш основной помощник. Сценки можно разыграть, например, про подпольное казино в Лас-Вегасе, или про номинацию сотрудников в премии «Оскар» или вообще захватить их в плен в образе амазонок!

Уведомить об организованном вами мероприятии можно с помощью оригинальных пригласительных, оформленных в виде настоящей повестки с печатью:









Девушки, можете быть уверены, что подготовка подобных праздников принесёт вам столько позитива, что вы и думать не будете о шутке про репетицию 8 марта. А мужчины не забудут такие мероприятия никогда, особенно, конечно, в Международный женский день.