«Скромная» экс-чиновница из Екатеринбурга Ольга Глацких далеко не скромно отметила свое 30-летие. И все бы ничего, ну сколько таких банкетов слуг народа на свои «кровно заработанные» гремит по всей России, если бы не прославилась женщина своим высказыванием на посту местного департамента молодежной политики. Ведь это именно она заявила подросткам: «Государство не просило вас рожать».

В этот вечер для собравшихся было много сюрпризов, и один из них танец самой Ольги, продемонстрировавший неплохую спортивную форму экс-чиновницы.









Ну а главным подарком помпезной вечеринки, как сообщает местное издание e1.ru, стал золотой портрет самой именинницы.









«Не обращай внимания на этих дурацких собачек, которые бегают и лают возле тебя. Ты в свои годы добилась очень много, тебе завидуют. И если у тебя говорят за спиной, значит, ты спереди», - звучали нехитрые тосты на торжестве.

Напомним, после скандального высказывания чиновницы, губернатор Куйвашев распустил департамент молодежной политики, но чиновницу не уволил, сообщив, что «не за что». Ольга Глацких сама написала заявление по собственному желанию.