Испытания ядерной энергоустановки крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" прошли успешно. Важнейший этап испытаний нового российского вооружения - испытания ядерной энергетической установки - были проведены в январе текущего года.

О них сегодня сообщило издание The Diplomat со ссылкой на источники в правительстве США, следящие за российскими оружейными программами. По данным издания, тесты ракеты не проводились почти год, с февраля 2018 года.

Энергоустановку испытали 29 января на ракетном полигоне "Капустин Яр". Источник ТАСС в отечественной ракетостроительной отрасли подтвердил, что испытания прошли успешно.

По сведениям информатора, на испытаниях "подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты". Официального подтверждения информации об испытания на данный момент нет.

В марте прошлого года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность.