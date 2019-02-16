Эксперт: Из чего делают пельмени

Роскачество проверило российские пельмени. Выяснилось, что производители подменяли заявленные на этикетке ингредиенты более дешевыми аналогами и добавляли крахмал и загустители, сообщает ТАСС.

Ведущий эксперт в области мясной промышленности, мясник с 30-летним стажем Борис Рябинкин отметил, что для пельменей используется «колбасное» мясо, пишет НСН.

«Раньше были сибирские пельмени, люди их очень любили, они всем нравились, но по ГОСТу они бы не прошли. Потому что там увеличенный процент жирности. Сделать такие идеальные пельмени, которые хотят сейчас – не получится. Того вкуса уже не будет. Мясо разваливается», - сказал эксперт.