Шведские ученые после экспедиции на перевал Дятлова назвали версию гибели людей

Тайну перевала Дятлова захотели раскрыть ученые из Швеции. Группа шведских ученых с экспедицией добралась до Северного Урала и переночевала на перевале в районе горы Холатчахль, где в 1959 году погибли туристы из группы Игоря Дятлова.

Шведские ученые считают, что туристы из группы Дятлова погибли из-за сложных погодных условий, - пишет Aftonbladet.

Исследователи Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен из Линчепинга шли тем же маршрутом, которым шла группа Дятлова. Они признались, что дорога отнимает много сил. Ночью был сильный мороз. Температура воздуха опустилась до минус 50 градусов. По мнению ученых, туристы могли замерзнуть насмерть после того, как выбежали из палатки, опасаясь, что ее сдует во время снежной бури. Они считают, что палатку с туристами тогда накрыла мощная снежная буря.

Хольмгрен объяснил травмы, которые обнаружили на телах погибших туристов. По его словам, давление слоя снега могло раздробить грудные клетки у тел, а отсутствие глаз и языка у одной из женщин, труп которой нашли лежащим вниз в рчье, объясняется разложением.