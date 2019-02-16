"Желтый" уровень погодной опасности продлен в Москве
16 февраля 2019, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве метеорологи продлили действие "желтого" уровня погодной опасности на воскресенье, 17 февраля. Согласно последней информации синоптиков, в столице ожидается порывистый ветер.
В Гидрометцентре подчеркнули, что завтра погода в Москве будет являться потенциально опасной дли жизни и здоровья людей. Рекомендуется обходить стороной деревья и рекламные щиты, а также не парковать автомобили под шаткими металлическими конструкциями.
Как сообщает сегодня утром RT, климатическая весна, по прогнозам синоптиков, придет в столицу России уже в конце следующего месяца.