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"Желтый" уровень погодной опасности продлен в Москве

16 февраля 2019, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

"Желтый" уровень погодной опасности продлен в Москве
фото: pixabay.com

В Москве метеорологи продлили действие "желтого" уровня погодной опасности на воскресенье, 17 февраля. Согласно последней информации синоптиков, в столице ожидается порывистый ветер.

В Гидрометцентре подчеркнули, что завтра погода в Москве будет являться потенциально опасной дли жизни и здоровья людей. Рекомендуется обходить стороной деревья и рекламные щиты, а также не парковать автомобили под шаткими металлическими конструкциями.

Как сообщает сегодня утром RT, климатическая весна, по прогнозам синоптиков, придет в столицу России уже в конце следующего месяца.

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//Авторы АН

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