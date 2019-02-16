Участок "красной ветки" московского метро будет закрыт 3 марта
16 февраля 2019, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 3 марта, отрезок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт. Согласно последней информации, предварительно запланировано однодневное отключение южного участка.
Отмечается, что 3 марта не будет работать отрезок "красной ветки" от станции "Юго-Западная" до станции "Саларьево". Как сообщает ТАСС, пассажирам рекомендуется заранее выбирать пути объезда, если их путь лежит через "Юго-Западную", "Тропарево", "Румянцево" и "Саларьево".
Напомним, с 16 по 24 февраля закрыт северный участок Сокольнической линии столичной подземки между станциями "Красносельская" и "Бульвар Рокоссовского".