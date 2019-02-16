В воскресенье, 3 марта, отрезок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт. Согласно последней информации, предварительно запланировано однодневное отключение южного участка.

Отмечается, что 3 марта не будет работать отрезок "красной ветки" от станции "Юго-Западная" до станции "Саларьево". Как сообщает ТАСС, пассажирам рекомендуется заранее выбирать пути объезда, если их путь лежит через "Юго-Западную", "Тропарево", "Румянцево" и "Саларьево".

Напомним, с 16 по 24 февраля закрыт северный участок Сокольнической линии столичной подземки между станциями "Красносельская" и "Бульвар Рокоссовского".