Четыре девушки погибли в результате ДТП на трассе в Татарстане

В Татарстане четыре девушки погибли в ДТП на 95-м километре трассы Казань – Оренбург в пятницу, 15 февраля. За рулем автомобиля "Лада" находилась 18-летняя девушка.

Вчера около 17 часов в Алексеевском районе легковой отечественный автомобиль выехал на полосу встречного движения и произошло лобовое столкновение с грузовиком "КАМАЗ". За рулем "КАМАЗа" находился 30-летний водитель. От столкновения с "Ладой" он уйти не смог. Водитель и пассажирки, которым было от 18 до 20 лет, погибли на месте автокатастрофы.

От удара с грузовиком легковушка смята, восстановлению не подлежит. Погибшая девушка - водитель - получила права девять месяцев назад. Все погибшие девушки учились в одном колледже. Погибли две Виктории, Любовь и Наталья.