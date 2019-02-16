Чубайс: Майкл Калви - один из самых уважаемых инвесторов

Основатель инвестиционной компании "Баринг Восток" (Baring Vostok) Майкл Калви был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. В оношении него возбуждено уголовное дело.

Глава "Роснано", председатель Российского совета фондов прямых инвестиций Анатолий Чубайс надеется, что "при расследовании дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви будут учтены его высокая деловая репутация и личные заслуги в привлечении инвестиций в нашу страну".

Чубай пока не готов комментировать уголовное дело против Калви. "Потому что мы не знаем суть предъявленных ему обвинений", - сказал он. По словам Чубайса, "Майкл Калви - один из самых уважаемых инвесторов, который стоял у истоков создания нашей индустрии, и обладает высокой репутацией в деловых кругах как в России, так и за рубежом". "Благодаря его профессионализму и авторитету в Россию было привлечено около $4 млрд иностранных прямых инвестиций. Российский совет фондов прямых инвестиций выражает надежду на объективное расследование с учетом приведенных фактов", - написал Чубайс в "Фейсбук"

Калви является основным фигурантом дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Сегодня будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.