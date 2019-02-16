Опубликованы кадры стрельб новейшего танка Т-90МС, предназначенного на экспорт. Т-90МС - экспортный вариант нового основного боевого танка российской армии. По показателям защищенности, огневой мощи и подвижности, этому танку сейчас нет равных в мире.

Танк Т-90МС оснащен новой динамической защитой 3-го поколения модульного исполнения, обеспечивающей высокоэффективную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств, - передает ТК "Звезда".

Эргономические показатели машины значительно повышены обеспечением комфортной организации рабочих мест экипажа с поддержанием требуемого микроклимата. Но боевая масса танка при значительно возросших характеристиках защиты и огневой мощи не превышает 50 тонн, а это дает значительные преимущества перед конкурентами по показателям тактической мобильности, в том числе по запасу хода, проходимости.

В период с 2001 по 2019 годы машина Т-90 была самым продаваемым на мировом рынке боевым танком. По состоянию на 2011 год стоимость нового танка составила 118 млн руб.