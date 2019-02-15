На Эверест – по билетам!

На Эвересте на неопределённый срок закрыли базовый лагерь. Теперь туда смогут попасть только те туристы, у которых есть специальное разрешение для прохода на территорию базы.

Территорию закрыли на время уборки мусора, сообщает РИА Новости. Пока для туристов открыта только территория возле монастыря в Ронгбуке, находящаяся на высоте пяти километров над уровнем моря.

В базовый лагерь смогут попасть те, кто получил специальное разрешение на восхождение. Количество подобных документов планируют ограничить до трёх сотен. При этом альпинистов, покидающих стоянку, обяжут вывозить за собой мусор.