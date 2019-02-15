Граждан РФ предупредили о новом виде банковского мошенничества

В ближайшие полгода на территории России может распространиться новый вид банковского мошенничества. Потенциальным жертвам будет звонить робот, способный подделывать любые голоса.

Об этом представители банковской сферы рассказали на сессии Российского инвестиционного форума в Сочи. В качестве демонстрации возможностей мошеннической технологии была включена запись: робот, говоривший узнаваемым голосом известного актера Иннокентия Смоктуновского, от имени некоего «условного губернатора» договаривался о выделении пяти миллиардов рублей на «строительство моста» в условном регионе.

«Голос узнаваемый, телефонный звонок совершается с номера этого губернатора и его голосом договаривается о проведении транзакции. Все, что говорил «Иннокентий Смоктуновский» - это не артист, это робот, компьютер. И это возможно уже сегодня», - прокомментировал демонстрацию представитель банковского сектора.

Впрочем, меры противодействия новому виду мошенничества уже разработаны, осталось внедрить их во всех банках страны, сообщает РИА Новости.