Женщина сходила на свидание и осталась должна спутнику денег

Девушка рассказала в Сети историю о том, как ухажер ее матери потребовал с женщины вернуть деньги за неудачное свидание. Мужчина выставил ей счёт и прикрепил к нему номер банковской карты.

После свидания британка Анжела Дойл получила от своего спутника сообщение о том, что «дорого быть мужчиной, которому постоянно отказывают». Также он прикрепил реквизиты своей банковской карты. Выставленный счёт составил пять фунтов стерлингов, что в пересчёте на российские рубли составило чуть больше 400 рублей, передаёт Lenta.Ru.

Пользователи Twitter посмеялись над поведением мужчины и удивились, почему он до сих пор не нашёл себе спутницу жизни.