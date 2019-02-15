Русские революционерки-бомбистки были просто чокнутыми

По подсчётам американской исследовательницы женского терроризма Эми Найт, среди 78 членов Боевой организации эсеров для борьбы с русским самодержавием путём террора было 44 барышни из высших слоёв общества, принявших сознательное решение – «отдать свой долг народу».



Найт проанализировала их социальное происхождение: 15 были дворянками или дочерьми купцов, 4 – из среды разночинцев, 11 – из мещан, одна была

дочерью священника, 9 родились в крестьянских семьях. При этом крестьянки были достаточно образованны: крестьянка Анастасия Биценко и дочь солдата Зинаида Коноплянникова были учительницами – сеяли разумное, доброе, вечное. 11 выходцев из более высоких сословий имели высшее образование, 23 – среднее, 6 – домашнее, 3 – начальное и одна самоучка. Среди них было 9 учительниц, 8 студенток и только 4 «стояли у станка». Средний возраст барышень-бомбисток – 22 года. И все они горели желанием изменить мир.



Для сравнения: за всё время, начиная с «Народной расправы» и «Народной воли», из 131 террориста-мужчины 95 были рабочими и крестьянами. Единственное, что не учитывалось «народными заступниками», это то, что благие намерения при любом раскладе всегда ведут в ад. Среди чрезмерно эмоциональных и экзальтированных народных «заступниц» отмечался большой процент с психическими и суицидальными отклонениями.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



