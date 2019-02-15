В Ярославле мужчина собирался при помощи бытового газа взорвать жилой дом

Трагедию предотвратил 21-летний местный житель Станислав Мавренков вместе с друзьями. По его словам, в момент опасности «вся жизнь перед глазами пронеслась».

Мавренков рассказал, что ночью 13 февраля вместе с компанией друзей зашёл в круглосуточную пекарню, передаёт Lenta.Ru. Следом за ними вошёл мужчина на костылях и с сигаретой, которого тут же выпроводили на улицу. Спустя некоторое время молодой человек увидел этого мужчину лежащим в сугробе.

«Я подошел, сказал: "Давай подниму". Он от меня отмахнулся и резко сказал: "Если хочешь помочь, беги людей спасай. Я дома газ открыл". Я ему говорю: "Чего ерунду несешь, мужик?!" Он крикнул "Беги!" и бросил в меня ключами. Сказал, где дом, какая квартира и этаж. Я взял с собой друга, и мы побежали», рассказал Мавренков. При этом он отметил, что лицо мужчины оставалось абсолютно безэмоциональным.

Добравшись до места, Мавренков отправил товарища к работающим неподалёку коммунальщикам, а сам бросился в нужную квартиру. Там Станислав обнаружил, что его недавний собеседник действительно открыл газ, занавесил окна одеялами и покинул квартиру, заперев дверь на ключ.

«Я подумал, если сейчас кто покурить на балкон выйдет, все – труба. У меня вся жизнь перед глазами пронеслась», - рассказывает молодой человек.

Прибывшие газовщики перекрыли газ, на всё ушло около 15 минут. Мужчину, оставившего в квартире газ, забрала скорая, «потому что он лежал полумертвый».