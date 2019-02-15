Старушка весело отметила вековой юбилей со стриптизёрами

Английская старушка решила в честь празднования столетнего юбилея развлечь себя и всех приглашённых тем, что пригласила на праздник двух стриптизёров.

Как рассказывают сотрудники дома престарелых, где Долли Дженкинс отмечала своё столетие, женщина сперва смутилась, когда мужчины вошли в комнату, сообщает Мир24.

«Мы были в гостиной, когда они вошли. Бабушка была озадачена, а потом она шутила вместе со всеми и даже поцеловала парней. Она молода в душе и всегда приветлива со всеми. Не было дня, чтобы она не улыбалась», - поделилась впечатлениями одна из работниц.

Приглашённые гости станцевали для старушки, а затем поздравили её со столетием. После женщина заявила, что ей очень понравился праздник и следующий свой день рождения она хотела бы провести так же.