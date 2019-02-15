Венера и Сатурн сблизятся утром 18 февраля

В ближайший понедельник, 18 февраля, произойдет редкое астрономическое явление – сближение Венеры и Сатурна. Красивую звездную пару можно будет наблюдать даже невооруженным глазом.

«Венеру и Сатурн будет разделять всего один градус (два диска Луны)! Красивую утреннюю пару можно будет увидеть 18 февраля в предрассветные часы: с 6.30 до 7.30 утра мск, над юго-восточным горизонтом. Правее (южнее) и выше над горизонтом этот утренний дуэт будут сопровождать Юпитер и Антарес – ярчайшая звезда в созвездии Скорпиона», - сообщила сегодня пресс-служба Московского планетария.

Астрономы отметили, что Сатурн сейчас сияет на небе как звезда первой величины, а Венера – почти в 80 раз ярче, так что в случае хорошей безоблачной погоды рассмотреть звездную пару можно будет даже невооруженным глазом. Следующее сближение Венеры и Сатурна произойдет 11 декабря 2019 года в вечерние часы.