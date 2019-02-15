Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели мужчина с татуировкой русалки в Твери, пожар в Новосибирской области, драка двух подруг в Ессентуках и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Твери нашли пропавшего более трех недель назад мужчину с татуировкой русалки. Поиски длились более трех недель. Недавно стало известно, что мужчина найден живым, сообщает Афанасий-бизнес.

На Камчатке будут судить мать четырехмесячной девочки, которую за громкий плач убил сожитель женщины. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире наедине с ребенком, мужчина пытался заснуть, однако из-за плача малышки не смог. Разозлившись, он взял девочку двумя руками за туловище и не менее двух раз ударил затылочной частью головы о деревянную спинку кровати. Ребенок тут же скончался. Об этом передает Полуостров Камчатка.

В Новосибирской области мужчина во сне случайно убил себя и друга. Компания из трех мужчин распивали алкогольные напитки. Ближе к вечеру один из них прилёг на кровать, закурил и заснул, а непотушенная в руках сигарета уничтожила половину частного дома и унесла жизни людей. Об этом пишет НДН.инфо.

В Кирове сын убил отца и вынес его труп на улицу. Как сообщает Новый вариант, мужчина в ходе ссоры нанёс ножевые ранения своему отцу. От полученных травм он скончался.

Житель Калининграда выращивал запрещенные вещества в вёдрах на чердаке дома. Так, у подозреваемого на чердаке частного дома были обнаружены вёдра с 2 кустами наркосодержащего растения конопли, наркотическое средство марихуана, а также части наркосодержащих растений рода конопля, общей массой около 3 000 грамм. Об этом пишет НИА Калининград.

В Ессентуках женщину осудили за то, что она избила подругу. Как пишет Ставропольский Репортер, девушки распивали спиртные напитки. Спустя какое-то время между ними началась ссора.