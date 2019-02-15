В Рузе воспитательница детского сада забыла ребенка на морозе

В Рузе воспитательница детского сада забыла пятилетнюю девочку на морозе. Ребенок почти час провел на холоде, после чего отправился домой.

Воспитательница сказала маме, что во время прогулки девочка перелезла через забор и убежала. И теперь они не могут ее найти, передает сайт Подмосковье сегодня. В результате чего, ребенка обнаружила одна женщина недалеко от дома. Она позвонила методисту и сообщила об этом.

В настоящее время отдел МВД России по Рузскому городскому округу проводит тщательную проверку обстоятельств этого дела – опрашивают свидетелей и сотрудников детского сада.