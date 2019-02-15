Диетолог: Население не может позволить себе правильное питание

Как заявила глава ведомства Анна Попова, в Японии граждане в возрасте от 40 до 75 лет обязаны ежегодно проходить замер талии, пишет РИА Новости. Роспотребнадзор хочет перенять японский опыт.

«Конечно, очень узкая потребительская корзина и отсутствие средств, чтобы купить полезные, здоровые продукты с целью поддержания жизнеспособности и профилактики проблеме себе и своим близким. Люди вынуждены, исходя из собственных средств небольших, отдавать предпочтение недорогим продуктам. Соответственно, они будут иметь низкую пищевую ценность. Преимущественно это будут продукты рафинированные, с преобладанием сахара и жира в составе. Употребляя такие продукты на регулярной основе, любой человек, даже не сильно предрасположенный, получит патологические процессы: набор избыточной массы тела, ишемическую болезнь, сахарный диабет второго типа», - рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Об этом сообщает НСН.