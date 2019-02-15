О чём мечтает российский бизнес

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал, что же необходимо российским предприятиям для дальнейшего развития и как государство может им в этом поспособствовать.

Катырин уверен, что в российском бизнесе наблюдается нехватка так называемых длинных заказов, благодаря которым руководство фирм сможет строить планы на длительное развитие, передаёт РИА Новости.

«Если промышленные компании будут загружать, им никакой другой помощи не надо. Конечно, хорошо, если бы у них были длинные дешевые деньги. Это актуально для всех видов бизнеса», - считает он.

Также Катырин отметил, что развитие инфраструктуры является не менее важным условием для успешного функционирования бизнес-проектов. «А мы собираемся наращивать экспорт, присутствие за рубежом, а как мы будем наращивать его, если мы не можем вывезти товары из страны? Это естественные инфраструктурные ограничения, без преодоления которых мы не сможем развивать экономику», - уверен глава Торгово-промышленной палаты России.