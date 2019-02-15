VIP-прогулка в Москву чиновников из Татарстана обойдется в 14 млн из бюджета

На VIP-прогулку в Москву 11 чиновников из Татарстана потратят 14 млн рублей бюджетных денег. Символично, что целью визита делегации станет трехдневное пребывание на выставке «Госзаказ — за честные закупки».

Вот и закупились слуги народа по-честному, не скупясь, на полную катушку. Так на что же можно потратить 14 миллионов за 3 дня? Как выяснилось, на перелёт, подачу лимузинов бизнес-класса, организацию переговорных комнат, видеостенды и съемку мероприятия. В рамках антикоррупционного тренинга голодать государственные мужи не собираются.

В сети опубликовали меню для делегации и, надо полагать, название некоторых блюд среднестатистический россиянин только в кино и слышал, а школьники, падающие в голодные обмороки, даже и выговорят с трудом. На столе у властьимущих ежедневно должны быть: индейка и креветки в профитроли, филе мурманского лосося в свекольном соусе, ростбиф, французский сыр «мимолетте» с виноградом, шашлыки из телятины, брускетта из хрустящей чиабатты. На десерт глава республики – Рустам Минниханов требует пирожное «Анна Павлова».

Хотя чему удивляться, если ранее администрация Минниханова выделила 1,5 млрд рублей на собственный пиар. Деньги получат в том числе МИА «Россия сегодня» и телерадиокомпания «Татарстан — Новый Век». Хотя, думается, после такой информации средства на «завоевание всенародной любви» придется увеличить.