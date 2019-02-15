Медведев предложил при оценке бедности учитывать расходы семей

Председатель правительства России Дмитрий Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности.

Премьер призвал оценивать уровень бедности, как это делают в разных странах мира.

Он объяснил, что в большей степени надо исходить из расходов человека, "как это стараются делать во всем мире", а не отталкиваться от доходов. Дмитрий Медведев убежден, что не должно быть ситуаций, когда семья с детьми, которая еле сводит концы с концами и при этом заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие только потому что, ее "доход на какой-нибудь рубль превышает прожиточный минимум", - передает ТАСС. Также невозможной станет другая ситуация, когда довольно обеспеченные люди, которые не работают официально, ежемесячно получают от государства пособия.