Путин: в мире не существует полностью независимых государств

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 15 февраля, после переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в мире не существует полностью независимых государств.

По словам главы РФ, современный мир является миром взаимозависимостей. Владимир Путин также добавил, что суверенитет страны и ее независимость – это два очень близких понятия, передает РИА "Новости".

Президент России также обратил особое внимание на различные военные союзы и Североатлантический альянс. Он отметил, что ни одна из европейских стран не против, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе, поэтому все "сидят и помалкивают". "Где здесь суверенитет?" – задал риторический вопрос Путин.

Напомним, сегодня в Сочи проходит встреча российского и белорусского лидеров.