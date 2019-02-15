Путин присвоил звание Героя России афганцу Владимиру Ковтуну

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России участнику боевых действий в Афганистане Владимиру Ковтуну. Звание Героя России Ковтуну присвоено "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни", - сообщается на сайте Кремля.

Минобороны РФ рассекретило уникальные документы по Афганистану

Ровно тридцать лет назад, 15 февраля 1989 года, Советский Союз завершил вывод своего военного контингента из Афганистана.

Сегодня Минобороны России в преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, рассекретило уникальные документы к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.