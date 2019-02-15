Путин присвоил звание Героя России афганцу Владимиру Ковтуну
15 февраля 2019, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России участнику боевых действий в Афганистане Владимиру Ковтуну. Звание Героя России Ковтуну присвоено "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни", - сообщается на сайте Кремля.
Ровно тридцать лет назад, 15 февраля 1989 года, Советский Союз завершил вывод своего военного контингента из Афганистана.
Сегодня Минобороны России в преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, рассекретило уникальные документы к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.