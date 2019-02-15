Песков рассказал о самочувствии Путина после тренировки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин прекрасно чувствует себя после тренировки по дзюдо. По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин фактически не травмировал палец во время тренировки по дзюдо и намерен продолжить занятия спортом.

Песков уточнил, что сегодня, 15 февраля, состоится встреча Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. А после этого мероприятия российский лидер собирается играть в хоккей. Возможно, Путин и Лукашенко сыграют в хоккей вместе.

Ранее СМИ написали, что Путин получил небольшую травму на тренировке по дзюдо.

Песков отметил, что, возможно, у президента был просто ушиб.