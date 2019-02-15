Телефонные террористы добрались до СМИ. В экстренные службы города продолжают поступать звонки и сообщения на электронную пояту о заложенных бомбах.

С утра они угрожали взорвать «Русское Радио» на Третьей Хорошевской улице. Сотрудники радиостанции в срочном порядке покидали рабочие места, эвакуация проходила своими силами, затем к работе приступили оперативники и кинологи с собаками. Взрывное устройство так и не было обнаружено.

Сейчас поступил звонок о заложенной бомбе на телеканале «Звезда». 150 человек уже выведены из здания офиса на проспекте Мира. Как сообщили в экстренных службах города, представители кинологической службы уже выехали к месту происшествия.