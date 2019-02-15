В Минздраве РФ дали прогноз, когда россияне перестанут пить

Российский Минздрав активно борется с пьянством и алкоголизмом в нашей стране. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предполагает, что пить алкогольные напитки в России перестанут в ближайшие три-пять лет.

По словам главы Минздрава, "программы по общественному здоровью, профилактике и формированию ответственного отношения к своему здоровью имеют накопительный эффект" и в скором времени дадут существенные результаты. В кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи Скворцова сказала: "Как бы мы ни ограничивали и какие бы мы рестрикции ни вводили, перестанут пить тогда, когда уйдет потребность, когда будет интересная работа и созидание на работе, когда будет интересный досуг после работы, когда будет оптимистичный взгляд на жизнь, высокий уровень эмпатии и ответственности и за свое здоровье, и за здоровье своих близких". Весь этот комплекс задач - это то, что определяет общественное здоровье, и это самое главное", - цитирует министра ТАСС.

Минздрав России реализует программу, направленную на формирование здорового образа, в рамках национального проекта национального проекта "Демография". Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" предполагает кампании по информированию и мотивированную людей к здоровому образу жизни. Эти программы разработаны совместно с психологами и другими экспертами.