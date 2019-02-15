Футболист Дмитрий Тарасов был задержан на таможне в московском аэропорту

Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов был задержали в московском аэропорту Шереметьево. Причиной задержания спортсмена стало административное нарушение, а именно недостоверная декларация.

Как сообщают сотрудники аэропорта, возвращаясь из Малаги, футболист прошел по зеленому коридору, что фактически означает отсутствие товаров, подлежащих декларированию. А значит любой работник таможни может подойти к пассажиру и попросить показать вещи. Незадекларированные предметы будут считаться незаконно ввезенными в страну, или проще – контрабандой.

«Тарасова сейчас задержали по статье 16.4 КоАП РФ. Лучше бы алименты платил, а не через зеленый коридор с превышением ходил», — написала работник аэропорта. Эта статья означает, что спортсмен незадекларировал денежные средства либо валюту иностранного государства. И теперь он должен оплатит штраф, иначе спрятанные от таможни деньги попросту конфискуют.